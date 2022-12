Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky dopravní akce

LITOMĚŘICKO – Prioritou byly železniční přejezdy.

V uplynulém týdnu probíhala dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na chování účastníků silničního provozu v blízkosti železničních přejezdů.

V průběhu akce policisté zkontrolovali celkem 104 motorových vozidel. Zjistili 29 dopravních přestupků, za něž uložili v blokovém řízení pokuty ve výši 12 200 korun.



Za nerespektování dopravného značení na železničním přejezdu bylo pokutováno 23 řidičů motorových vozidel. Mezi hříšníky se zařadil také jeden cyklista, který vjel na železniční přejezd v době, kdy na signalizačním zařízení svítilo červené světlo. Přestupkového jednání se dopustil rovněž jeden řidič motocyklu, který neměl za jízdy ochrannou přilbu ani ochranu očí. V ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.

Dva případy závažnějšího charakteru bude ve správním řízení řešit příslušný úřad (nerespektování výstražného zařízení na železničním přejezdu).

Pozitivním zjištěním je skutečnost, že dechová zkouška na alkohol vykazovala u všech kontrolovaných řidičů nulové hodnoty.

Jaké hrozí řidičům, kteří vjedou na železniční přejezd v době zapnutého signalizačního a zvukového zařízení, či sklápějí-li se nebo jsou již sklopeny závory, postihy?



Jedná se o přestupek podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 9 z. č. 361/2000 Sb. Za tento přestupek lze uložit blokovou pokutu ve výši od 100,- do 2.500,- korun a započítává se 7 bodů. Jedná se o tzv. sledovaný přestupek, tzn., pokud by byl tento přestupek spáchán za období 12 měsíců podruhé (nebo i vícekrát), nelze jej řešit na místě, je nutné sepsat oznámení o přestupku a postoupit jej k řešení příslušnému správnímu orgánu. Ten může následně řidiči uložit zákaz řízení motorových vozidel.



V případě cyklistů je právní kvalifikace stejná s tím rozdílem, že se nejedná o sledovaný přestupek, a proto jej lze řešit opakovaně v blokovém řízení. V případě cyklisty se nezapočítávají body do karty řidiče. Výše pokuty je stejná do 2.500,- korun.

V případě chodců se jedná o přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) z. č. 361/2000 Sb., který lze řešit blokově do výše 2.000,- korun. V případě, že se přestupku dopustí osoba ve věku od 15 do 18 let, lze uložit pokutu v maximální výši 1.000,- korun.

19. 12. 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem