Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky dopravní akce

MOSTECKO - Policisté odhalili 9 přetížených vozidel.

Od středy do pátku minulého týdne byli mostečtí policisté zapojeni do krajské dopravně bezpečnostní akce. Tentokrát se zaměřili na dodržování právních předpisů o provozování silniční dopravy nákladních vozidel a autobusů, kontrolovali převážející nebezpečné věci dle dohody ADR, ale i jejich technický stav. Policejní hlídka měla zřízené kontrolní stanoviště kousek za Mostem a byla vybavena technickými prostředky určených pro vážení vozidel. Během této třídenní akce strážci zákona zastavili 57 automobilů. Zjistili 20 porušení zákona. Šest hříšníků odjelo s pokutou v celkové výši 48 tisíc korun a 14 řidičů policisté oznámili správnímu orgánu. Kontroly ukázaly, že téměř polovina, a to konkrétně 9 šoférů jelo s přetíženým vozidlem. Jeden řidič měl svůj automobil v technicky nevyhovujícím stavu a čtyři porušili předepsaná ustanovení zakotvená v zákoně o silniční dopravě.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

14. listopadu 2022

