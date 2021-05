Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výsledky dopravně bezpečnostní akce v našem kraji

KRAJ - Mezi hříšníky vynikl 34letý muž ze Strakonicka.

Od páteční 20. hodiny do druhé hodiny nad ránem dne 1. května jsme v rámci krajské dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali 393 řidičů motorových vozidel, Dva z nich řídili pod vlivem alkoholu a dva se pro změnu odmítli podrobit orientační zkoušce na drogy. Všechny tyto případy jsme oznámili do správního řízení, Řidiči, kteří řídili pod vlivem, nadýchali nižší hodnoty alkoholu, které spadají pod přestupek. Nějakého přestupku se dopustilo 31 šoférů, nejčastějším prohřeškem bylo nepoužití bezpečnostního pásu, nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo závady na technickém stavu vozidla.

Mezi hříšníky exceloval 34letý muž ze Strakonicka, kterého stavěly v pátek krátce po 20, hodině dvě dopravní policistky v Bořkovské ulici v Semilech. Šofér předstíral, že se ho výzvy k zastavení netýkají, zaparkoval své vozidlo zhruba padesát metrů před stanovištěm policistek, zamknul ho a snažil se z místa zmizet. To si ženy v uniformě ovšem nenechaly líbit, doběhly ho a vyzvaly ho, aby jim ukázal své doklady. Vzápětí vyšlo najevo, že usedl za volant vozidla, ačkoliv nikdy nechodil do autoškoly. A nebylo to poprvé, protože mu už soud stačil uložit zákaz řízení všech motorových vozidel do roku 2024 jako "neřidiči".

Policisté ho proto zadrželi a následující den mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Bez zajímavosti jistě není ani to, že se při kontrole odmítnul podrobit testu na drogy, ačkoliv se k jejich konzumaci přiznal . Navíc jsme u něj zajistili marihuanu a pervitin, které si s sebou vezl zřejmě pro vylepšení víkendu.

3. 5. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem