Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky dopravně bezpečnostní akce

ÚSTECKÝ KRAJ - Téměř osm stovek kontrolovaných řidičů a žádný pod vlivem alkoholu.

Ve dnech 22. - 23. 2. 2023 proběhla celorepubliková dopravní akce, do které se na území Ústeckého kraje zapojilo osm desítek policistů. Během těchto dvou dnů zastavili policisté téměř osm stovek vozidel a spáchání dopravního přestupku řešili celkem u tří stovek řidičů a spolupasažérů. Na místě bylo blokovou pokutou vyřízeno 227 přestupků a zbylé prohřešky byly oznámeny na příslušný správní orgán k dalšímu projednání. Dohromady na blokových pokutách zaplatili neukáznění řidiči a spolupasažéři částku ve výši 110 500,- Kč.

Tentokrát byli řidiči nejčastěji pokutováni za jízdu s vozidlem, které vzhledem ke svému technickému stavu nemělo na silnic co dělat. Téměř pět desítek pasažérů nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem. Na pomyslném třetím místě co do četnosti přestupků se umístili řidiči, kteří měli příliš „těžkou nohu“ a díky tomu si vysloužili pokutu za rychlou jízdu, a dále přes tři desítky řidičů používalo během jízdy mobilní telefon. Mezi dalšími prohřešky byla jízda bez platné dálniční známky, nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti, tzv. zelené karty, nedodržení bezpečnostních přestávek a jiné.

Ze zkušeností víme, že při každé dopravně bezpečnostní akce se nějaký ten hříšník najde, ale v souvislosti s touto dopravní akcí a vysokému počtu zastavených vozidel je nutno vyzdvihnout, že žádný řidič nebyl pod vlivem alkoholu.

27. února 2023

por. Bc. Pavla Mašínová

tisková mluvčí

KŘP Ústeckého kraje

