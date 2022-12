Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky dopravně bezpečnostní akce

ÚSTECKÝ KRAJ - Překročení rychlosti a nevyhovující technický stav.

Dne 9. 12. 2022 proběhla celorepubliková dopravní akce, do které se na území Ústeckého kraje zapojilo celkem 27 policistů. Policisté zastavili a zkontrolovali přes tři stovky vozidel a spáchání dopravního přestupku řešili celkem u 71 řidičů a spolupasažérů. Nejčastěji porušili řidiči nejvyšší povolenou rychlost a to celkem v 51 případech. Mezi dalšími častými prohřešky byla jízda s vozidlem, které vzhledem k technickému stavu nemělo na silnicích co dělat. Behěm kontrol nebyl žádný z řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Na místě bylo blokovou pokutou vyřešeno 65 přestupků a zbývajících 6 přestupků bylo oznámeno na příslušný správní úřad k dalšímu projednání. Na blokových pokutách vybrali policisté téměř čtyřicet tisíc korun.

12. prosince 2022

por. Bc. Pavla Mašínová

tisková mluvčí

KŘP Ústeckého kraje

