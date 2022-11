Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výsledky DBA Rychlost

Jihočeský kraj - Většina řidičů zaplatila za své dopravní prohřešky na místě.

Nepřiměřená rychlost je jedna z příčin dopravních nehod. Proto byla na středu 16. listopadu 2022 vyhlášena celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, jejíž cílem je vždy zajištění plynulosti silničního provozu a především snížení následků dopravních nehod, kdy řidiči nedodržují ustanovení zákona o nejvyšší povolené rychlosti v jízdě v obcích a mimo ně.

V Jihočeském kraji se do akce zapojili bezmála tři desítky dopravních policistů, vybavených měřícím zařízením. Během několika hodin zastavili a zkontrolovali 219 motorových vozidel, včetně osádky a převáženého nákladu. Přitom zjistili 106 přestupků, které z velké části vyřešili příkazem na místě – blokovou pokutou.

67 řidičů porušilo nejvyšší povolenou rychlost v jízdě

1 řidič před jízdou či během ní požil alkohol (s množstvím více jak 1 promile)

2 řidiči během jízdy telefonovali

3 osoby se během jízdy nepřipoutali bezpečnostním pásem

v 15 případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla

ve 2 případech se řidiči nákladní přepravy dopustili provinění v rámci AETR

2 řidiči nedodrželi plánovanou přestávku během jízdy

Podzimní počasí se pozvolna „posouvá“ do zimního režimu a s tím se pomalu připravte na nízké teploty, především od večera do rána, kdy mnoho silničních tahů může namrzat. Nepodceňujte zimní výbavu, kromě zimních pneumatik si doplňte i zimní kapalinu do ostřikovačů – ať vám letní nezamrzá na skle apod.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

18. listopadu 2022

