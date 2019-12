Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výsledky celorepublikové dopravní akce

CHOMUTOVSKO - Zkontrolováno bylo 79 vozidel, 10 krát byl porušen zákon.

V pátek večer a v noci se chomutovští policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce „TISPOL“. Zaměřili se zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči a dodržování obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu. Celkem zkontrolovali 79 vozidel, přitom zjistili 10 případů porušení zákona. Devětkrát se jednalo o přestupek, jedenkrát dokonce o trestný čin, kdy řidič vozidla byl pod vlivem návykové látky. Kromě tohoto jednoho případu nebyl žádný z kontrolovaných řidičů pod vlivem drog ani alkoholu. Z devíti zjištěných přestupků spočívaly čtyři v nevyhovujícím technickém stavu vozidla a tři v nesprávném způsobu jízdy. Jeden řidič pak nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Další zjištěný přestupek spadal do kategorie „ostatní porušení zákona“. Všechny tyto přestupky vyřešili policisté příkazem na místě, a to v celkové částce 3.200 korun.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 16. prosince 2019

