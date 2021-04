Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výsledkem jízdy podnapilých řidičů jsou tři nehody

BRNO VENKOV, VYŠKOVSKO: Usedli za volant pod vlivem alkoholu.

Sobotní odpolední motovyjížďka devětačtyřicetiletého muže skončila náhle v Modřicích. Alkoholem silně ovlivněný šofér nezvládl řízení skútru a narazil do zaparkovaného vozu. Přítěží pro něj bude i to, že motocykl nebyl registrovaný a pojištěný. Naštěstí se při nehodě vážně nezranil. Po havárii policistům nadýchal více než tři promile. Téhož dne jinému řidiči na Vyškovsku u Dražovic stačila i jen desetinová hodnota alkoholu prvního řidiče. Výsledek však byl stejný. Se svou škodovkou nepřizpůsobil rychlost, vyjel mimo komunikaci do travnatého svahu a narazil do dřevěného altánu s posezením. Dvacetiletý muž si zavařil i tím, že není držitelem řidičského oprávnění. Trojlístek podnapilých řidičů doplnil i devětačtyřicetiletý muž, který při objíždění jiného auta přejel přes chodník, auto převrátil na bok a narazil do rodinného domu v Kobylnicích na Brněnsku. Lehce zraněnému řidiči policisté po nehodě naměřili téměř dvě a půl promile.

nprap. David Chaloupka, 26. dubna 2021

