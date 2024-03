Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výsledkem byly nemalé ztráty

KRAJ: Internetoví podvodníci získali v případech oznámených během jediného dne více než tři milióny korun.

Nejméně třímiliónový benefit získali internetoví podvodníci v případech, které během včerejšího dne zpracovávali kriminalisté specializující se na trestnou činnost v kyberprostoru. Dvoumiliónová ztráta je výsledkem skoro půlroční aktivity osmačtyřicetiletého muže z Blanenska. Ten reagoval na telefonát údajného zástupce banky, který nabídl výhodné investování do kryptoměn. Obvyklý scénář, na jehož začátku bylo zaplacení vstupního poměrně nízkého poplatku a následné rychlé a velmi zajímavé zhodnocení vložených prostředků, pochopitelně vygradoval dalšími investicemi. K získání zázračně zhodnocených peněz bylo potřeba zaplatit další, někdy až nepochopitelné, poplatky. Jakmile je investor přestal akceptovat, podvodník utnul komunikaci. To bylo signálem k oznámení na policii.

Hodně podobný scénář se odehrál na Hodonínsku. Tam seniorka během půldruhého měsíce atraktivního navlas stejného investování ztratila skoro půl miliónu korun.

Podobnou částku pozbyl během tří dnů sedmatřicetiletý muž ze stejného regionu. Jelikož neměl žádné zkušenosti s investováním do kryptoměn, nechal si od podvodníka radit. Ten nainstaloval do počítače software na jeho vzdálený přístup. V počítači objevil složku s důležitými hesly, která obratem zneužil. Na různé účty, bez vědomí poškozeného, odeslal skoro půl miliónu korun.

Seniora z Brněnska přesvědčili podvodníci k investování do virtuální měny. Ke zdárnému fungování programu jim umožnil vzdálený přístup do počítače, čímž za pomoci poškozeného získali přístupová data do internetového bankovnictví. Z účtu poškozeného obratem zmizelo více než sto dvacet tisíc korun.

O dva roky mladší žena ze stejného regionu zase uvěřila podvodníkovi, který v telefonu vystupoval jako policista. Na zaručeně bezpečný účet po řadě přesvědčivých telefonátů odeslala nejméně sedmdesát tisíc korun.

