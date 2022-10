Výsledek asi zajímavý nebyl

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

BRNO VENKOV: Zloděj si ze sklepa chaty odnesl dva dřevěné žebříky a hliníkové schůdky.

Pořádná šichta čekala na zloděje, který se před víkendem vypravil do chatové oblasti v Březině na Tišnovsku. V cestě za lupem musel nejdříve překonat plot a potom vybourat nemalé otvory do dvou cihlových zdí. Takto se dostal do sklepa rekreační chaty, který prohledal a mnoho k odcizení nenašel. Musel se tedy spokojit se dvěma odloženými dřevěnými žebříky a hliníkovými schůdky. Spokojený asi neodcházel, pokud právě žebříky nutně nepotřeboval. I tak způsobil majiteli objektu škodu za skoro deset tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 24. října 2022

