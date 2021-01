Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výslechové místnosti pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů

Z programu MV v oblasti prevence kriminality na rok 2020 byly vyčleněny finanční prostředky na zřízení dvou výslechových místností v působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020

Základy programu:

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl vyhlášen resortní Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020. V rámci uvedeného programu jsou na základě projektové žádosti účelově poskytovány neinvestiční finanční prostředky k podpoře projektů realizovaných v oblasti preventivního působení mimo jiné také v oblasti péče o zvlášť zranitelné oběti trestných činů – děti, seniory.

Realizátor projektů:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Názvy projektů:

Speciální výslechová místnost v rámci působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Speciální výslechová místnost v rámci působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

Předpokládaný rozpočet projektů:

Celkem: 275.298 Kč Celkem: 275.298 Kč

Období realizace projektů:

01 – 12/2020

Důvody vzniku projektů:

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (dále jen "krajské ředitelství") mělo k dispozici jedinou speciální výslechovou místnost. Tato výslechová místnost byla a je využívána na základě „Dohody o spolupráci mezi Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje a Plzeňským krajem o využívání specializovaných výslechových místností“. Případné investiční činnosti do tohoto prostoru a technického vybavení je v závislosti na zřizovateli, tedy Plzeňském kraji.

Vzhledem k tomu, že tato speciální výslechová místnost byla zřízena a vybavena jen jako prostor sloužící k provádění výslechů dětí, případně k realizaci dalších úkonů dle trestního řádu s dětmi v průběhu trestního řízení, není vzhledem k současným požadavkům na realizaci úkonů trestního řízení se zvlášť zranitelnou obětí, účastníkem trestního řízení dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zcela vyhovující.

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o vybudování dvou speciálních výslechových místností v rámci působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Cíle projektů:

Hlavním cílem projektů bylo vytvoření komplexů, které budou využívány k výslechům zvlášť zranitelných obětí v prostředí, které jsou odlišné od klasických policejních kanceláří, čímž by se zmírnil případný traumatický zážitek prožité události, snížilo by se napětí a riziko sekundární viktimizace oběti a došlo by tak ke snazšímu navázání kontaktu s vyslýchajícím.

Očekávaným výsledkem projektů je:

Měřitelným cílem projektů bylo vybudování dvou výslechových místností v rámci působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Cílové skupiny projektů:

Projekty byly zaměřeny na zvlášť zranitelné oběti trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestních činů - děti a seniory.

