Vysílání výjezdové skupiny

Žadatel požádal o zaslání následujících informací:

„1. Žádám o sdělení, v jakém případě je na místo, kde došlo k trestné činnosti (například vykradený byt, sklep) přivolán kriminalistický výjezd (resp. kriminalističtí technici).

2. Žádám o poskytnutí interního aktu řízení nebo jiné metodiky týkající se výše uvedené problematiky.

3. Žádám informaci, kdo rozhoduje o přivolání kriminalistického výjezdu (techniků) na místo události.“



Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:



K bodu 1. a 2.

Problematiku vysílání výjezdové skupiny upravuje pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, a to v části čtvrté označené jako „Výjezdové skupiny policejních orgánů“ - článek 16 až 21. Pokyn byl žadateli poskytnut. Problematiku upravuje dále článek 3 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti:

Čl. 3

Obecné zásady kriminalistickotechnické činnosti

...

(2) V případě potřeby vyžádá policista odpovědný za ohledání k vyhledání, ohledání, zajištění a zadokumentování místa činu, věcí a stop součinnost kriminalistického technika, kriminalistického znalce, psovoda, potápěče, pyrotechnika, kriminalistického IT specialisty nebo jiného specialisty.

…



Lze konstatovat, že je to v případech, kdy z okolností na místě činu (množství stop, náročnost zajištění atd.) policista na místě vyhodnotí, že nezvládne stopy zajistit vlastními silami. Jednoznačná hranice však stanovena není.



V jiné části uvedený pokyn, který jako celek Policie České republiky z taktických důvodů neposkytuje, tuto problematiku neupravuje.



K bodu 3.

O přítomnosti kriminalistického technika na místě činu rozhoduje policista odpovědný za ohledání. Odpovědným policistou v tomto případě může být policista místního oddělení (například u vykradeného sklepa) i policista služby kriminální policie a vyšetřování (u závažnější trestné činnosti).



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 20. 12. 2018

