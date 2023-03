Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vysílání filmu 13 minut

BEROUNSKO – Dopravní prevence pro studenty středních škol.

Berounští policejní preventisté uspořádali ve spolupráci s Městem Hořovice a zástupcem středočeského BESIPu, ve středu 22. března ve společenském sále hořovické radnice, preventivní akci zaměřenou na bezpečnost v dopravě. Pozvání přijali studenti Střední odborné školy v Hořovicích a studenti hořovického gymnázia.

Hlavní částí této akce bylo vysílání pasáží z dokumentárního filmu 13 minut, který byl natočen Vítem Klusákem ve spolupráci s Policií České republiky, Českou asociací pojišťoven a BESIPem Ministerstva dopravy ČR. Ve filmu vystupují řidiči, kteří zavinili dopravní nehody, při nichž zemřeli nevinní lidé. Dokument obsahuje rekonstrukce jednotlivých nehod a také to, co samotným nehodách předcházelo a jaké byly jejich příčiny. Film velmi autenticky vystihuje bezprostřední pocity viníků po dopravní nehodě a to, jaké je to žít s pocitem, že právě oni někoho na silnici zabili a jaké je nést si toto břemeno na cestě životem.

Samotnému vysílání předcházela prezentace dopravních statistik. Studenti byli seznámeni s počty dopravních nehod, ke kterým došlo na našich silnicích v roce 2022. Ze strany zástupce středočeského BESIPu, Ing. Miroslava Polácha se posluchači dozvěděli, jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod, věkové rozložení jejich viníků a jaké jsou nejčastější faktory, které ovlivňují nehodovost.

Studenti si mohli na závěr vyzkoušet speciální brýle, které simulují stav řidiče těsně před mikrospánkem. Jako dárek si odnesli reflexní prvky a preventivní materiál vztahující se k bezpečnosti na silnicích.

Vzdělávání řidičů v této oblasti považujeme za velmi důležité. I když počty mrtvých na českých silnicích klesají, tak budeme v prevenci nadále pokračovat. Z tohoto důvodu byli jako cílovými účastníky této akce vybráni studenti 3. a 4. ročníků středních škol. Tedy potenciální žáci autoškol nebo začínající mladí řidiči.

Podrobnější informace k filmu spolu se zajímavými statistikami najdete na webových stránkách filmu 13 minut.

Veškeré důležité preventivní informace pro řidiče, cyklisty, chodce a další účastníky silničního provozu, lze najít na webových stránkách BESIPu.

Na silnicích všem přejeme šťastnou cestu a hodně kilometrů bez nehod.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

24. března 2023

