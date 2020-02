Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vyšetřovatel obvinil řidiče

KRAJ VYSOČINA: Prověřování tragické dopravní nehody skončilo

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Pelhřimov ukončili v těchto dnech rozsáhlé prověřování okolností tragické dopravní nehody, která se stala dne 31. července loňského roku v dopoledních hodinách v Humpolci. Při nárazu osobního vozidla Hyundai Tuscon do dětského dvojkočárku byly tehdy těžce zraněny dvě - na kočárku převážené - malé děti. Dvouapůlletý chlapeček utrpěl velmi vážná zranění, kterým podlehl. Vážně zraněnou osmiměsíční holčičku museli záchranáři transportovat vrtulníkem do zdravotnického zařízení. Zranění utrpěla také sedmapadesátiletá žena, která kočárek vedla.

Prověřování všech okolností dopravní nehody bylo velmi složité a kriminalisté si k objasnění příčiny nehody a ke stanovení průběhu nehodového děje vyžádali vypracování několika znaleckých posudků z odvětví dopravy. „Ze závěrů znaleckých posudků jednoznačně vyplynulo, že viníkem dopravní nehody je čtyřiapadesátiletý řidič osobního vozidla, který se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a nepřizpůsobil rychlost jízdy. S vozidlem v daném místě vyjel do protisměru, kde poté narazil do boku dětského dvojkočárku, na kterém byly převáženy obě děti. Vlivem nárazu do kočárku upadla na zem také žena, která kočárek vedla,“ uvedl plk. Mgr. Bc. Luboš Jakoubek, zástupce vedoucího územního oboru Plehřimov.

Vyšetřovatel koncem uplynulého týdne zahájil trestní stíhání řidiče osobního vozidla a obvinil ho ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí řidiči trest odnětí svobody v trvání až šesti let.

Až do ukončení vyšetřování nebudeme k případu tragické dopravní nehody poskytovat žádné další informace, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se dopravní nehoda týkala nezletilých dětí.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

10. únor 2020

