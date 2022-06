Vyšetření přítomnosti alkoholu u řidiče

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



„Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás žádám o sdělení aktuálních postupů při provádění dechové zkoušky.

Z dohledaných dokumentů jsem našla tuto poskytnutou informaci:

https://www.policie.cz/clanek/provadeni-dechovych-zkousek-v-souvislosti-s-dohledem-na-bezpecnost-a-plynulost-provozu-na-pozemnich-komunikacich.aspx.

Prosím o sdělení, zda zodpovězený dotaz kompletně odpovídá způsobu provádění v roce 2022 a případně úpravu a aktualizaci údajů.

Zejména žádám o sdělení bodu b) a to je způsob provádění dechové zkoušky, zda tento popsaný způsob je nyní standardním postupem i nyní.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k poskytnuté a zveřejněné informaci z roku 2010: https://www.policie.cz/clanek/provadeni-dechovych-zkousek-v-souvislosti-s-dohledem-na-bezpecnost-a-plynulost-provozu-na-pozemnich-komunikacich.aspx, k jednotlivým bodům žadatelce sdělila:

K bodu a) zde došlo pouze k formální aktualizaci předložením nového odborného posudku Státního zdravotnického ústavu, aktualizovaná odpověď tedy zní; Hygienická nezávadnost náustku je zaručena neprodyšným obalem jednotlivých kusů, v němž jsou náustky dodavatelem distribuovány. Nezávadnost náustku je doložena odborným posudkem Státního zdravotnického ústavu, vydaném pod značkou SZÚ 1319/2016 EX160480 ze dne 5.5.2016. Státnímu zdravotnickému ústavu byla dodavatelem dále předložena níže uvedená dokumentace:

1) UL Prospector - Technický list produktu - polypropylen Bormed RF825MO

2) TUV Rheindlad - Investigation Report B0353/15 (5.2.2016) - Irritation Test (Intracutaneous Reactivity) with Mouthpiece standard

3) TUV Rheindlad - Investigation Report B0352/15 (23.10.2015) - Cytotoxicity Investigations - Mouthpiece standard

4) BMP - Investigation Report B0485/14 (24.2.2015) - Irritation Test (Intracutaneous Reactivity) with Mouthpiece standard with valve

5) BMP - Investigation Report B0484/14 (22.12.2014) - Cytotoxicity Investigations - Mouthpiece standard with valve

Hygienickou nezávadnost konkrétního náustku lze na místě ověřit pouze podle celistvosti neprodyšného obalu. Jednotlivé obaly nejsou označovány žádným unikátním kódem.

K bodu b) zde je nutno doplnit informaci, že podle provedení měřícího přístroje, do něhož se dá náustek nasadit z pravé nebo levé strany (provedení Standard) nebo ze shora (provedení Classic), obsluha přístroje vyjme náustek z obalu. Z hygienických důvodů ponechá část náustku, která přijde do styku s ústy, chráněnou obalem tak dlouho, než bude náustek pevně nasazen. Na závěr se odstraní zbytek ochranného obalu. Kontrolovaná osoba pak přes náustek provede výdech do přístroje.

Kontrolovaná osoba pak přes náustek provede výdech do přístroje. K bodu c) zde došlo k doplnění informace, že došlo ke změně, kdy výrobce s ohledem na další skutečnosti vydal doporučení k čištění a desinfekci produktů Dräger Alcotest .

s ohledem na další skutečnosti . K bodu d) s ohledem na novelizaci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je změna v posledním odstavci vyjádření; ...vycházet z ustanovení § 124 odst. 10 písm. f) .

. K bodu e) bez změny.

K bodu f) bez změny.

K bodu g) bez změny.

K bodu h) bez změny.

K bodu i) bez změny.





pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 10. 6. 2022

vytisknout e-mailem