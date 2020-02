Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyšel z věznice a chvíli na to opět začal s majetkovou trestnou činností

KLADENSKO – Obviněný skončil ve vazbě.

Kladenští kriminalisté zahájili trestní stíhání 35letého muže z Kladenska, který byl obviněn ze spáchání několika trestných činů, a to zejména z krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Trestnou činnost páchal od listopadu loňského roku až do února letošního roku na území Kladna a Prahy.

Obviněný, který má na svědomí více případů majetkové kriminality, se výše uvedených trestných činů dopustil tím, že se vloupal nebo se několikrát pokusil vloupat, do nápojových automatů či obdobných automatů, z nichž se mu podařila získat finanční hotovost. Dále pak vnikl do různých objektů, kde se vloupal například do skříněk, ze kterých odcizil poškozeným věci.

Pětatřicetiletý muž, který způsobil svým jednáním celkovou škodu přesahující 40 tisíc korun, se těchto činů dopouštěl opakovaně, a to i přes to, že byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen.

V pondělí 10. února 2020 byl soudcem akceptován návrh na vzetí obviněného do vazby a poté byl eskortován do vazební věznice.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. února 2020

