Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyrušen při vloupání do domu

MOSTECKO - Většinu lupu neodnesl; Dealerka obviněna.

Mostečtí kriminalisté objasnili vloupačku, která se stala ve Vtelně a vyšetřovatel obvinil 36letého muže ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Ten ukončil letošní prázdniny nezvanou návštěvou cizího rodinného domu. Mostečan silou překonal francouzské okno, vstoupil do prostoru nemovitosti a začal hledat, čím by se napakoval. Mimo toalety prolezl téměř celý dům a v různých místnostech nacházel věci, které chtěl odcizit. Zaujaly ho zejména peníze a lesklé věci, jako byly náušnice a prsteny. Bral ale téměř vše, co mu padlo pod ruku. Stíhaný nepohrdnul slunečními brýlemi, kabelkami, notebookem, ale ani parfémy a vonnými svíčkami. Jenomže měl smůlu. K domu se přiblížil příbuzný poškozené, který zloděje vyrušil. Ten vzal nohy na ramena. V kapse měl pouze nalezenou finanční hotovost a čerpadlo v ruce. Podle policistů měl muž připravené věci ke krádeži v hodnotě 107 tisíc korun, a to včetně těch odcizených. Nezvaný host zanechal v domě mnoho stop, které kriminalisté pečlivě zajistili a vyhodnotili. Zjistili, že obviněný není žádný nováček, protože u soudu už v minulosti byl. Před soudce se Mostečan opětovně postaví a bude-li uznán vinným, odejít může až s pětiletým trestem.

Dealerka obviněna

Mostecký vyšetřovatel z TOXI týmu v posledních dnech zahájil trestní stíhání 31leté ženy ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ta nemá žádné oprávnění nakládat s návykovými látkami, které jsou zakázané a uvedené v platném zákoně, zejména pak v příloze nařízení vlády. Přesto Mostečanka od počátku letošního roku do října obstarala a následně nejméně v 7 případech prodala minimálně 70 g metamfetaminu jiné osobě. V létě pak ještě další 2 g pervitinu prodala jinému zájemci. K nelegálnímu obchodu docházelo na různých místech v Mostě. Bude-li obviněné prokázána před soudem vina, může se ocitnout ve vězení až na dobu pěti let.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. prosince 2023

