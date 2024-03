Vyrozumívání oznamovatele

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„„Zda ze zákona, z vašeho interního předpisu jako vymizela povinnost vyrozumění oznamovatele, který o to požádá, je to tak? Jo, prosím do 15 dnů mě vyrozumte, zda se teda legislativa změnila, pakliže ne, prosím, zašlete mi odkaz na legislativu, kde se tato nachází o vyrozumění oznamovatele.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli, že zákonná ani interní úprava týkající se problematiky vyrozumívání oznamovatele se nezměnila a je stále platná tak, jak mu byla popsána v předchozí odpovědi.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 22. 3. 2024

