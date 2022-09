Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyrobit mohli až 80 kilo drog

KRAJ: Náhodnou kontrolou celníci odhalili dodávku plnou tablet s obsahem efedrinu.

V minulém týdnu si kriminalisté z krajského TOXI týmu od kolegů z Celní správy převzali případ zajištěných tří milionů tablet léčiva Efedrina Arena s obsahem efedrinu, které lze využít při nelegální výrobě pervitinu. Ze zajištěného množství prekurzorů by pak šlo vyrobit více než 80 kilo metamfetaminu. Oba zadržení cizinci byli převezeni do policejní cely, kde jim bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, kriminalisté navíc dali i podnět k vazebnímu stíhání. Tento podnět soud nakonec akceptoval, kdy jim v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let.

por. Petr Vala, 26. září 2022.

