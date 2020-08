Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Výrobci drog jsou ve vazbě

TEPLICKO - Obviněným mužům hrozí až deset let ve vězení a další zprávy.

Kriminalisté v uplynulých dnech obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy trojici mužů ve věku 37, 42 a 55 let. Dvaačtyřicetiletý muž je podezřelý, že za úplatu pronajímal dvěma dalším komplicům garáž v Hostomicích a to s vědomím, že v ní vyrábějí drogy.

Dva spolupachatelé podle závěrů šetření pracovníků Celní správy České republiky, kteří na případu od začátku pracovali, v období od loňského dubna vyráběli uvnitř ve značném rozsahu pervitin. Drogy měli „uvařit“ minimálně v devatenácti případech, minulý týden byli zadrženi dříve, než stihli vyrobit další várku. Kromě věcí určených k výrobě drog, bylo při domovní prohlídce v místě bydliště nejmladšího z nich zajištěno přes 300 gramů krystalické látky, která bude odeslána na expertizu.

Muž, který jim prostory pronajímal, byl obviněn z trestného činu spáchaného formou účastenství a je stíhán na svobodě, dva spolupachatelé, kteří drogy měli vyrábět, budou na soud čekat ve vazbě. Všem obviněným hrozí v případě uznání viny tresty odnětí svobody až na deset let.

Kradl oblečení

Nejméně čtyř krádeží se v uplynulých dnech dopustil 47letý recidivista, který v teplickém obchodním centru kradl oblečení. Do speciálně upravené tašky si v jedné z prodejen schovával trička, která pak bez zaplacení pronášel ven, tímto způsobem odcizil věci za více jak deset tisíc korun. Díky kamerovým záznamům policisté ustanovili jeho totožnost a včera sdělili v minulosti čtrnáctkrát trestanému muži sdělení podezření z přečinu krádeže, za který by ho mohl soudce poslat až na tři roky zpátky za mříže.

Odcizil rybářské vybavení

Z přečinů krádeže a porušování domovní svobody se bude zodpovídat 33letý muž, který se v Bílině vloupal do kumbálu v mezipatře panelového domu. Uvnitř odcizil různé rybářské náčiní v hodnotě téměř osm a půl tisíc korun. Během několika málo dnů se podařilo ustanovit jeho totožnost, včera si převzal sdělení podezření z přečinů, za jejichž spáchání by mohl jít až na tři roky do vězení.

4. srpna 2020, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

