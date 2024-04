Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyráběli pervitin

CHOMUTOVSKO - Partneři „vařili perník“ doma.

Padesátiletého muže a jeho o devět let mladší přítelkyni stíhá chomutovský vyšetřovatel pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Viní je z toho, že v rodinném domě, kde oba bydlí, měli za použití chemikálií (jako červený fosfor, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, jodid sodný, efedrin, atd.) vyrábět pervitin. Poznatky o možné výrobě pervitinu získali kriminalisté na podzim a po rozpracování případu provedli realizaci. Při domovní prohlídce nalezli a zajistili předměty a chemikálie užívané při výrobě metamfetaminu (pervitinu), což potvrdila i následná chemická analýza.

V případě uznání viny u soudu tak hrozí obviněnému muži až pětileté odnětí svobody. Jeho partnerce, která byla nedávno za obdobnou trestnou činnost odsouzena, by mohl soud uložit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. dubna 2024

vytisknout e-mailem