Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vypil 15 piv a potom řídil

PLZEŇ – Vypil 15 piv, následně usedl za volant a vezl svého nezletilého syna vrátit matce. Nadýchal přes dvě promile a ještě měl platný zákaz řízení.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Bory sdělili podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky 39letému muži ze severního Plzeňska. Ten koncem ledna 2019 v brzkých ranních hodinách nastoupil jako řidič do vozidla své přítelkyně, kdy chtěl odvézt syna k jeho matce. Ta bydlí v menší vesničce na Plzni severu. Majitelka vozidla a zároveň oznamovatelka sdělila na linku 158, že její přítel si vzal vozidlo bez jejího souhlasu, kdy policistům uvedla i adresu, kam jel syna odvézt. Policisté po příjezdu na místo vyzvali muže, který se již nacházel mimo vozidlo, k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol. Mladý muž nadýchal přes 2 promile alkoholu v dechu. Dále byl vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči, což odmítl. Policisté dále zjistili, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel. Do výslechu pachatel uvedl, že před jízdou vypil asi 15 piv, ale cítil se dobře, a proto se rozhodl, že bude řídit, když ho syn poprosil, že by chtěl jet k matce. Policisté ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky konají zkrácené přípravné řízení. Za výše uvedené jednání hrozí muži až dva roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

