Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vypátrání hledaného muže

TŘEBÍČSKO: Muž skončil za mřížemi

V úterý 23. července byl v Třebíči vypátrán muž, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Před čtvrtou hodinou odpoledne ho v prostoru čerpací stanice na ulici M. Majerové nalezli strážníci. Přivolaní policisté provedenou kontrolou zjistili, že se skutečně jedná o devětatřicetiletého muže z Jihlavska, na kterého vydalo státní zastupitelství souhlas se zadržením a dále je na něho vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté hledaného muže zadrželi a po provedení nezbytných úkonů ho odvezli do brněnské věznice. Vzhledem k tomu, že do věznice nenastoupil, je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, který policisté prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

24. července 2019

