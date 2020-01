Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vypátrání dvou hledaných

Kriminalisté během čtyř dnů vypátrali dva muže, kteří se vyhýbali nástupu do vězení.

Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu během uplynulých čtyř dnů vypátrali dva muže, na které byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

Pro prvního z nich si kriminalisté došli do Modenské ulice v Praze 10, kde se muž skrýval v bytě ve třetím patře. Jelikož na zvonění a zákonné výzvy čtyřicetiletý muž nereagoval a byt byl opatřen kvalitními bezpečnostními dveřmi, kriminalisté se do bytu dostali po žebříku přes balkon. Hledaného pak omezili na osobní svobodě a následně předali do věznice, kde by měl strávit sedm let za podvod.

Druhého kriminalisté vypátrali v bytě v Kramperově ulici v Praze 4, kde se podle informací měl skrývat dvaapadesátiletý muž, který nenastoupil do vězení, kam byl odsouzen na pět let za zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. V tomto případě do bytu kriminalisté vstoupili ve chvíli, kdy se domů vracela manželka hledaného, která jim otevřela dveře. Hledaný byl pak omezen na osobní svobodě a následně eskortován do věznice.

kpt. Jan Daněk – 21. 1. 2020

