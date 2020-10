Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vypátrali ho před věznicí

LOUNSKO - Svobodu si prodloužil o pár dní; Za nehodou stál zřejmě alkohol.

Přímo před budovou věznice na Lounsku policisté vypátrali 28letého muže z Chomutova. Mladý muž byl v tomto zařízení navštívit svou přítelkyni, která tam vykonává trest odnětí svobody.

Policisté měli na dotyčného spadeno na základě soudního příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzený se měl původně sám dostavit do jiné věznice na základě výzvy k nástupu do výkonu trestu. Za mříže ho soud poslal na 18 měsíců pro majetkový trestný čin. Protože však v daném termínu nenastoupil sám, zasáhli policisté, kteří si muže i díky spolupráci s pracovníkem věznice takzvaně „vyčíhli“. Dotyčného pak eskortovali do patřičného vězeňského zařízení.

Kvůli pár dnům svobody navíc je tak mladý muž podezřelý i z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jehož se mohl dopustit právě nenastoupením k výkonu trestu ve stanoveném termínu.

Za nehodou stál zřejmě alkohol

Obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky čelí 43letý muž z Prahy. Ten měl podle informací policistů pod vlivem alkoholu způsobit dopravní nehodu. Došlo k ní v květnu tohoto roku v obci na Lounsku. Zmíněný řidič tam v pravotočivé zatáčce vyjel přes protisměrný jízdní pruh za okraj silnice, kde s vozidlem narazil do plotu a rodinného domu. Poté měl z místa nehody utéct. Byl však následně vypátrán policejní hlídkou, která s ním provedla i dechové zkoušky. Ty ukázaly, že řidič požil alkohol, výsledky zkoušek se pohybovaly kolem 1,6 promile.

Při nehodě byly lehce zraněny dvě spolujedoucí osoby, které byly ošetřeny v nemocnici. Na havarovaném vozidle byla způsobena škoda ve výši cca 40 tisíc korun, poškození rodinného domu a oplocení bylo vyčísleno přibližně na 25 tisíc korun.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 13. října 2020

