Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vymyšlená loupež objasněna

ÚSTÍ NAD LABEM - Z údajné poškozené obviněnou.

Ústeckým kriminalistům se podařil objasnit květnový případ přepadení a oloupení poštovní doručovatelky. K loupeži mělo dojít dne 18.5. v ulici Tolstého na Střekově, kdy pošťačce měl neznámý pachatel odcizit vyšší obnos peněz a z místa utéct. Už od počátku se to kriminalistům nezdálo a pracovali i s verzí, že to může být vymyšlené. Po výslechu poškozené a shromáždění všech informací začali s mravenčí prací. Prohlédli hodiny kamerových záznamů, z nichž po vyhodnocení zjistili, se po celou dobu v její blízkosti pohybuje její přítel. Podezření, že by s tím mohl mít něco společného se potvrdilo ve chvíli, kdy při kladených otázkách začala poškozená různě „kličkovat“. Kriminalisté již měli veškeré informace k totožnosti pachatele a mohli si pro něj dojít. Při jeho výslechu vyšlo najevo, že celou „akci“ zosnovala údajná poškozená. V současné době je 38letá žena trestně stíhána pro trestný čin Zpronevěry a 33letý muž pro účastenství. Obviněné hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.

Ústí nad Labem 25. června 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

