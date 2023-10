Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výměna značky nepomohla

BRNO: Policisté dopadli prchajícího řidiče na čtyřkolce. /VIDEO/

Minulý čtvrtek večer pronásledovali brněnští policisté nenapravitelného recidivistu, který se jim pokusil ujet na čtyřkolce. Rychle jedoucího řidiče si hlídka povšimla v Porgesově ulici v Brně. Jakmile se jej ale pokusila za Husovickým tunelem zastavit a zkontrolovat, okamžitě přidal plyn a snažil se policistům ujet. Počínal si přitom ale velmi nebezpečně. Některé křižovatky totiž projížděl na červenou a zatáčky bral smykem. Veškerá snaha zmizet policistům z dohledu ale byla stejně marná. Jakmile totiž odbočil do brněnských Obřan, měl už v patách několik policejních hlídek. Zakrátko ujíždění skončilo poblíž zastávky Babická u tramvajové smyčky, kdy muž ve vysoké rychlosti nezvládl řízení a najel se čtyřkolkou na chodník. Při tomto nečekaném manévru mu zhasl motor, čehož pohotově využili policisté, kteří startujícího šoféra zpacifikovali. Překvapením pro ně nebylo zjištění, že hazardér neměl za řídítky co pohledávat. Měl pozitivní test na drogy, zákaz řízení až do roku 2025 a na stroji měl umístěnou cizí registrační značku. Tu vyměnil po jiném ujíždění, aby zmátl policisty. Policisté na místě čtyřkolku zajistili a odtáhli na záchytné parkoviště. Muž skončil na služebně, kde mu bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Petr Vala, 3. října 2023.

vytisknout e-mailem