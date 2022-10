Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výměna pneumatik z letních na zimní

MĚLNICKO – Brzdná dráha na letních pneumatikách je o čtvrtinu delší.

Neúprosně se blíží zima. Neváhejte a přezujte si na zimní pneumatiky co nejdříve. Přezout by měli zejména ti, co jezdí služebně po celé České republice.

Zákon o silničním provozu, zákon č. 361/2000Sb. v § 40a přímo upravuje provoz vozidel v zimním období v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případech, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Pokud je na silnici umístěna značka „Zimní výbava“, platí tato povinnost vždy, bez ohledu na stav povrchu vozovky.

Nikdo z nás nedokáže přesně říci, respektive předpovědět, jaké bude počasí po celý den či následující den. Přemýšlet nad tím, zda své auto přezujeme teď anebo budeme čekat, až nasněží, je zbytečné.

Zákonodárce výměnu pneumatik pro zimní období stanovil z toho důvodu, že na našich silnicích je na podzim a v zimě vysoký počet dopravních nehod a nejčastější jejich příčinou je jízda na letních pneumatikách.

Důležité je vědět, že osobní vozidla musí mít zimní pneumatiky na všech kolech, nikoliv jen na hnané nápravě, jako tomu bylo dříve. Minimální hloubka dezénu neboli vzorku by měla být 4 mm. Důvodem je to, že vozidlo vybavené zimními pneumatikami, má vyšší přilnavost na ledu i sněhu, má lepší stabilitu v zatáčkách a podstatně kratší brzdnou dráhu.

Na vozidle musí být namontovány všechny pneumatiky stejné. Při montáži pouze 2 ks zimních pneumatik, například na poháněnou přední nápravu, zajistíte rozjezd vozu. Pokud však na zadní nápravě necháte pneumatiky letní, které v zimním období ztrácejí takřka veškeré svoje jízdní vlastnosti, můžete velmi lehce dostat vozidlo do smyku. Pokud necháte zimní pneumatiky pouze na zadní nápravě a na přední necháte pneumatiky letní, je velmi pravděpodobné, že při zatočení nebude vozidlo reagovat a pojede rovně! A právě z tohoto důvodu nám § 40c zákona č. 361/2000Sb. jasně přikazuje použití zimních pneumatik na všech čtyřech kolech.

Minimální hloubka dezénu (vzorku) musí být 4 mm. Pokud klesne hloubka dezénu pod 4 mm, pneumatika již nemá díky úbytku vzorku dostatečné schopnosti záběru. Například pokud klesne hloubka dezénu pod doporučené minimum, pravděpodobně se setkáte s problémy nejen při jízdě, ale už při samotném rozjezdu, kdy pneumatiky začnou prokluzovat. K zastavení vozidla jedoucího na zimních pneumatikách ojetých na zákonné minimum potřebujeme brzdnou dráhu o 50 procent delší.

Zimní pneumatika má uplatnění nejen na zasněženém povrchu. Její využití začíná už při poklesu teploty pod 7 stupňů Celsia. Nezapomínejte, že i když je během podzimního dne +10 až 12 stupňů Celsia, mohou večerní a hlavně noční teploty klesnout podstatně níže. I přesto, že obujete zimní pneumatiky, nemůžete jezdit na sněhu a ledu stejně, jako po suché silnici. Fyzikální zákony platí i pro vozidla se zimními pneumatikami.

Zimní pneumatika stárne podstatně rychleji než pneumatika letní. Je to díky používání více druhů olejů a směsí silic, než u pneumatik letních. Tyto přísady se postupem času z pneumatiky vytrácejí díky chemických procesům a tím pneumatika ztrácí na svých jízdních vlastnostech.

Pokud při silniční kontrole policisté zjistí, že řidič nemá předepsané zimní pneumatiky, hrozí mu udělení blokové pokuty ve výši až 2000 korun. Pokud případ bude projednáván ve správním řízení, může být pokuta až 2500 korun. Je také dobré seznámit se s podmínkami, za kterých je sjednáno tzv. havarijní pojištění. Pokud bude prokázáno, že škodní událost nastala v přímé souvislosti s použitím nevhodných pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění.

Přizpůsobte rychlost danému počasí, dodržujte pravidla silničního provozu, abyste se vždy vrátili ze svých cest bezpečně domů!

por. Mgr. Markéta Johnová

24.10.2022

