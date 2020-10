Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výměna letních pneumatik na zimní

KRAJ – Od 1. listopadu bychom měli dle zákona přezout svá vozidla.

Vzhledem k tomu, že se blíží zimní období a nevíme, kdy nás překvapí první sníh, měli bychom včas přezout letní pneumatiky na zimní. Brzdná dráha v zimě na letních pneumatikách je totiž o čtvrtinu delší.

Na přezutí zimních pneumatik a provoz vozidel v zimním období pamatuje i zákon, konkrétně zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který stanoví, že v době od 1. listopadu do 31. března, a to v případech, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze jet v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik. Důvodem je to, že vozidlo vybavené zimními pneumatikami, má vyšší přilnavost na ledu i sněhu, má lepší stabilitu v zatáčkách a podstatně kratší brzdnou dráhu.

Zimní pneumatiky však musí splňovat určitá pravidla, těmi jsou například hloubka dezénu (vzorku na pneumatikách) by měla mít minimálně 4 mm. Pokud by byla hloubka dezénu méně než 4 mm, pneumatika již nemá dostatečné schopnosti záběru.

Samozřejmostí pak je i to, že je nezbytné přezout všechny čtyři pneumatiky, pokud bychom tak neučinili a nechali kombinovaně zimní a letní pneumatiky může se vozidlo velmi snadno dostat do smyku a zimní pneumatiky ztratí takřka veškeré svoje jízdní vlastnosti. Pokud bychom přezuli zimní pneumatiky pouze na zadní nápravě a na přední nechali pneumatiky letní, je velmi pravděpodobné, že při zatočení nebude vozidlo reagovat a pojede rovně.

Zimní pneumatika má však uplatnění i na nezasněženém povrchu. Její vlastnosti a přilnavost se projeví již při poklesu teploty pod 7 stupňů Celsia.



V zimním období přibývá dopravních nehod, které jsou převážně spojené s tím, že řidiči nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám. V některých případech se ale policisté setkávají i s řidiči, kteří i v zimě a na sněhu jezdí na letních pneumatikách, takoví řidiči nejenže hazardují se životem, ale hrozí jim i udělení blokové pokuty na místě ve výši až 2000 korun. V případě, že by řidič způsobil škodní událost, která nastala v přímé souvislosti s použitím nevhodných pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění.

Vždy je tedy nutné přizpůsobit rychlost a styl jízdy danému počasí a přizpůsobit tomu i „obutí“ vašeho vozidla.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

29. října 2020



