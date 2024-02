Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Výměna kola na dálnici

KARLOVARSKÝ KRAJ – Bezpečnost nadevše.

Řidiči dávejte pozor. I zdánlivě běžná výměna prasklé pneumatiky má svá pravidla a musí být provedena podle přesně stanoveného postupu. Ať už máme defekt kola na vozidle ve městě či na dálnici vždy musí být dodržena pravidla bezpečného chování, abychom neohrozili sebe ani jiné účastníky provozu. Vždyť na dálnici okolo nás mohou projíždět vozidla s rychlostí kolem 130 km/h.

Pokud dojde k defektu pneumatiky na dálnici. Nepobíhejte zběsile kolem vozidla. Uklidněte se a zachovejte chladnou hlavu. Zkontrolujte, že vy i celá Vaše posádka jste v pořádku.

Je-li to možné, pokuste se pomalu v odstavném pruhu dojet na nejbližší sjezd či odstavné místo. Mějte zapnutá výstražná světla, abyste na sebe upozornili ostatní řidiče. Pokud není sjezd ani odstavné místo v dohlednu, odstavte vozidlo co nejvíce při kraji odstavného pruhu a ponechte na vozidle svítit světla i výstražná světla.

Než vystoupíte z vozidla, měli byste mít nasazenou reflexní vestu, aby Vás ostatní řidiči viděli, proto si jí ve vozidle umístěte tak, by v případě potřeby byla ihned po ruce. V České republice je povinnost výstražné vesty jen pro řidiče, ale v rámci bezpečnosti Vás i Vaší posádky je lepší když budou mít výstražnou vestu na sobě všichni členové posádky vozidla. Pokud je to možné, z auta vystupte pravými dveřmi, tedy směrem ke svodidlům a schovejte se v rámci bezpečnosti za ně. Mějte na paměti, že zejména malé děti, by se neměly v žádném případě pohybovat v blízkosti auta.

Z vozidla co nejrychleji vyndejte výstražný trojúhelník. Ten musíte umístit na okraj vozovky, tak aby byl pro projíždějící řidiče včas a zřetelně vidět. Na dálnici to je nejméně 100 m za vozidlem. Výstražný trojúhelník odneste na místo za svodidly, nechoďte odstavným pruhem, je to velmi nebezpečné. Obezřetní však buďte i za svodidly.

Pokud jste udělali všechny tyto kroky, vytočte tísňovou linku Policie a situaci nahlaste. Policisté Vám na místě pomohou označit řádně místo defektu. Vy si pak bezpečně, pokud jste toho schopni, můžete pneumatiku vyměnit sami. Pokud by to však bylo nad Vaše síly, zavolejte Asistenční službu, jejíž číslo naleznete na zelené kartě k vozidlu.

Policisté Karlovarského kraje Vám, přejí spoustu najetých kilometrů bez nehod.

nprap. Mgr. Věra Hnátková

8. 2. 2024

