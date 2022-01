Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyloupený stánek

PLZEŇ - Výdejním okýnkem vlezl do prodejního stánku, ze kterého odcizil dotykový tablet a uschovanou finanční hotovost.

Zloděj vyloupil prodejní stánek s občerstvením netradičním způsobem. Aby se do stánku dostal, musel překonat plechový kryt výdejního okna, kterým se protáhl dovnitř. Tento skutek se odehrál s největší pravděpodobností během uplynulého víkendu v Plzni na Slovanech. V době od 21. ledna od osmi hodin večer do 24. ledna 2022 do půl jedenácté dopoledne došlo ke krádeži dotykového tabletu za přibližně 15 000 korun a finanční hotovosti ve výši 6 000 korun z prodejního stánku s občerstvením. Dosud neznámý zloděj způsobil poškozenému majiteli hmotnou škodu za více jak 20 000 korun. Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 se případem krádeže zabývají a po pachateli pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

25. ledna 2022

vytisknout e-mailem