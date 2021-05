Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vyloupená benzinka

JIČÍNSKO - Poznáte pachatele?

V pátek 21.5. krátce po 5. hodině ranní policisté vyjížděli k prověření oznámení, které se týkalo vloupání do jedné benzinové čerpací stanice na Jičínsku. Po příjezdu zjistili, že neznámý pachatel po rozbití vstupních dveří vnikl do provozovny, odkud odcizil hlavně cigarety a tabákové zboží v hodnotě 120 tisíc korun. Na zařízení byla vyčíslena škoda 400 tisíc korun.

Z poskytnutých kamerových záznamů je zřejmé, že k vloupání došlo o půl druhé ráno za užití přibližně 35kg kusu obrubníku.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo pachatele ztotožnit, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo osobu na záznamu pozná nebo si prchající osoby s velkou taškou všiml, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu.

Za trestný čin krádež a poškození poškození cizí věci hrozí pachateli v tomto případu trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

25.5.2021, 10.50

