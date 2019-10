Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Stavební kontejner nebyl vykraden poprvé

BLANENSKO: Zloděj si odnesl stavební nářadí.

Blanenští policisté pátrají po zloději, který se vloupal v době od 25. října do 27. října 2019 do stavebního kontejneru, v obci Lažany na Blanensku. Dosud neznámý pachatel za použití síly překonal dva visací zámky a vnikl do vnitřních prostor kontejneru. Odtud odcizil elektrické ruční nářadí a další vybavení. Řádění zloděje stálo stavební firmu přes čtyřicet tisíc korun. Navíc s vloupáním do kontejneru nemají první zkušenost. Před měsícem se podobným způsobem zloděj vloupal do téhož kontejneru a odcizil věci v celkové hodnotě přes šedesát tisíc korun. Policisté se případem intenzivně zabývají a po pachateli či pachatelích pátrají.

por. Lenka Koryťáková, 29. října 2019

Odkazy do noveho okna 1 Stavba Detailní náhled 2 Stavební kontejner Detailní náhled

vytisknout e-mailem