Vykradl šest aut

MOST - A také čtyři provozovny, šel do vazby; Povedení řemeslníci v bytě kradli.

Mostečtí kriminalisté objasnili několik případů krádeží vloupáním do aut a objektů v Mostě. Deset případů krádeží má mít na svědomí 24letý muž z Mostu. Ten se měl v dubnu a v květnu vloupat do šesti motorových vozidel a čtyř provozoven. Mostečan chodil krást hlavně v noci a vybral si starší zástavbu města Mostu. Z aut, do kterých vnikal za použití násilí, odcizil autobaterie, nářadí, brusle a další věci. Vloupal se do drogérie, rybárny, restaurace a rekonstruované provozovny. Ukrást měl peníze, cigarety, nápoje, mobilní telefon a elektrické nářadí. Poškozeným občanům zanechal škody ve výši 109 tisíc korun. Kradl i přesto, že byl za krádež odsouzen a z vězení se vrátil loni. Policie muže obvinila z přečinu krádeže a poškození cizí věci, za které mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Okresní soud poslal obviněného na podnět policie do vazební věznice. Část odcizených věcí kriminalisté vypátrali a zajistili.

V bytě rekonstruovali a také kradli

Litvínovští policisté objasnili případ krádeže peněz a šperku v bytě. Toho se měli dopustit dva povedení řemeslníci ve věku 40 let a 29 let, starší z Teplicka, mladší z Mostu. Dvojice měla do bytu volný přístup, neboť tam pracovala na rekonstrukci. Starší z dvojice měl vniknout do uzamčeného pokoje, a tam měl odcizit náramek ze zlata a poté z pokladničky za asistence druhého měl vzít finanční hotovost. Policie šperk zajistila, kde skončily peníze, podezřelý neuvedl. Poškozené majitelce vznikla krádeží škoda ve výši 26 tisíc korun. Policisté dvojici sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za které jim hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Z místa nehody utekl, zřejmě měl důvod

Netradičně se zachoval 28letý motorista z Litvínova. V Litvínově měl řídit osobní vozidlo a na kruhovém objezdu s ulicí Lomská nezvládl řízení a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Po nehodě měl z místa odejít. Policisté ho však krátce na to vypátrali a přivezli zpátky k vozidlu. Řidič se podrobil na místě dechové zkoušce na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem dvě promile alkoholu v dechu. Ke zranění nedošlo. Hmotná škoda byla odhadnuta na částku 60 000 korun. Na základě šetření vyšetřovatel muže obvinil z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody.

Most 21. června 2019

