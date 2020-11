Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vykradl řeznictví

TEPLICKO - Zloděj se sám přišel k vloupání přiznat a další zprávy.

Až osm let by mohl strávit za mřížemi 40letý recidivista, který se v Bílině vloupal do řeznictví. V nočních hodinách vnikl do provozovny, kde odcizil peníze, cukroví a masné výrobky za téměř osm tisíc korun. Když se dozvěděl, že ho shánějí policisté, sám se přišel na služebnu přiznat, že se vloupání dopustil. V minulosti desetkrát odsouzený recidivista byl obviněn ze zločinu krádeže, vyšetřován je na svobodě.

Na dávky neměl nárok

Z přečinu podvodu byl obviněn 37letý muž, který zneužil sociální systém a neoprávněně pobíral dávky. Při uplatnění žádosti o dávku státní sociální podpory neuvedl a nedoložil příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí. Tím zavinil, že mu byl přiznán a vyplacen příspěvek na bydlení ve výši více jak deset tisíc korun, pokud případ skončí u soudu a muž bude uznán vinným, mohl by strávit až dva roky ve vězení.

Vykradené auto

Policisté pátrají po neznámém zloději, který v Teplicích vykradl zaparkované auto. Po rozbití okénka vnikl dovnitř a odcizil mobilní telefon, celková škoda byla vyčíslena na tři tisíce korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro zločin krádeže, za který hrozí pachateli až osmiletý trest odnětí svobody.

