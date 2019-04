Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vykradl osm rekreačních objektů

Tábor – Pachatel dopaden.

Tiskovými zprávami z měsíců února a března tohoto roku jsme informovali o případech krádeží vloupáním do rekreačních objektů na Táborsku. Na základě důsledného vyhodnocení na místech zajištěných stop a dalších indicií se táborským kriminalistům podařilo ustanovit a v závěru tohoto týdne i zadržet jednoho z pachatelů těchto vloupání.

Muži středního věku, který za krádežemi vyjížděl z Prahy, prokázali zatím minimálně osm skutků, a to na Mladovožicku, Sezimovoústecku a Táborsku. Majitelům chalup kradl nejen historické cennosti, mnohdy nepohrdl ani zde zanechaným jídlem či pitím, zvláště pak alkoholem. Vlastními krádežemi a poškozením objektů způsobil majitelům škodu v souhrnné výši přesahující částku 50 000 korun. Zodpovídat se bude z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Vzhledem k tomu, že se nezákonného jednání dopustil opakovaně a „odseděl“ si ve výkonu trestu již hezkou řádku let, byla dána důvodná obava, že v trestné činnosti bude pokračovat. Kriminalisté proto podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. O jeho dalším osudu bude rozhodovat soud. Za doposud prokázané skutky si může vyslechnout trest odnětí svobody na dobu až tří let.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

28. dubna 2019

