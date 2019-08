Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vykradl několik domů - při poslední zlodějské výpravě byl dopaden

České Budějovice - Zloděje na útěku vystopoval policejní psovod se čtyřnohým kolegou Charis.

Zlodějské tažení sedmadvacetiletého muže ukončil v pondělí dopoledne policejní psovod pprap. Tomáš Dorotovič se psem Charisem. Když se toho dne obviněný vloupal do domu v obci Srubec, kde byl vyrušen a následně se dal na útěk do polí, přivolaný psovod mu nedal šanci, a muže po chvíli zadržel. Tento případ vloupání však není jeho první. Obviněný figuruje v dalších pěti případech vloupání na Boršovsku, Vltavotýnsku a také Srubci. Muž kradl vše, na co přišel, především peníze, šperky, ale například i stravenky. Celkem po sobě zloděj zanechal škodu za více jak 200 000 korun.

Případem se zabývají českobudějovičtí kriminalisté, kteří muže viní ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

22. srpna 2019

Odkazy do noveho okna pprap. Tomáš Dorotovič Detailní náhled

vytisknout e-mailem