Vykradl devět prodejen

Tábor – Pachatel dopaden. (Hlasová schránka 974 238 116)

Usilovná práce policistů přinesla úspěch.

Od začátku měsíce listopadu jsme informovali o sérii krádeží vloupáním do různých obchodů, zejména prodejen potravin, ke kterým došlo v táborských lokalitách Na Kopečku a Sídlišti Nad Lužnicí a rovněž tak v přilehlém Sezimově Ústí. Na případech pracovali policisté místních obvodních oddělení a zejména táborští kriminalisté. Včerejšího večera pak „spadla klec“.

Na základě rozsáhlého šetření a zajištěného důkazního materiál kriminalisté ustanovili, zadrželi a z trestných činů krádeže a poškození cizí věci obvinili teprve devatenáctiletého mladíka. Prokázali mu krádeže vloupáním do celkem devíti obchodů, kdy vedle prodejen potravin Jednoty, Pramene (2x) a Albertu má na svědomí krádeže vloupáním do novinového stánku, pražírny, mobilního občerstvení, pekárny a rovněž do obchodu Rolnička. Celkově způsobená škoda, a to jak vlastní krádeží zboží, tak poškozením prodejen, byla odhadnuta na částku bezmála 153 000 korun. Mladého muže čeká soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od jednoho roku do pěti let.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

20. prosince 2018

