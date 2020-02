Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vykradl auto i sklep

MOST - Lapka kradl v suterénu domu, z auta ukradl rybářské potřeby a ze sklepa notebooky; Nocovali v cizím bytě.

Krádež věcí z vozidla a ze sklepní kóje má mít dle kriminalistů na svědomí 43letý muž Mostu. Ten měl v centru města Mostu vniknout v garážích do zaparkovaného vozidla značky Škoda, které prohledal a měl z něj odcizit tři rybářské pruty s navijáky, obaly na pruty, batoh s rybářskými pomůckami, kufřík, stojan na pruty a další věci pro rybáře. Hodily se mu i tři páry kopaček, chránič holení i sportovní oblečení. Na vozidle způsobil škodu za sedm tisíc korun a na odcizených věcech se škoda vyšplhala na částku 85 tisíc korun. Na stejném místě měl vniknout do uzamčené sklepní kóje, ze které měl odnést dva notebooky, různé oděvy a nepohrdl ani pneumatikami na invalidní vozík. Celková škoda tak dosáhla částky 101 tisíc korun. Mostečan čelí obvinění z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, za které mu s ohledem na kriminální minulost hrozí odnětí svobody až na pět let.

Vnikli do cizího bytu a tam přenocovali

Nemilé překvapení čekalo obyvatele bytu v centru města Mostu. Když se nedávno vraceli domů od příbuzných, tak se nemohli dostat do svého bytu. Následně uslyšeli z bytu hluk a poté jim dveře otevřel neznámý muž. Majitelé hned zavolali policii a muže a další tři osoby zadrželi do příjezdu hlídky, i když osoby chtěly z místa utéct. Policisté následným šetřením zjistili, že 20letý muž z Mostu měl vykopnout dveře, poté s ostatními do bytu vnikli a setrvali v něm. V bytě způsobili nepořádek a užívali zařízení bytu. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu porušování domovní svobody, za který mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Šest řidičů pod vlivem návykových látek

Policisté mosteckého územního odboru o víkendu přistihli 6 motoristů, kteří byli pod vlivem návykových látek. Dva z nich měli pozitivní testy na drogy i na alkohol. V Litvínově hlídka kontrolovala v ulici PKH řidiče vozu značky Opel, který měl pozitivní test na amfetamin. V ulici Chudeřínská neunikl policejní kontrole řidič audiny. Orientační test ukázal na kokain. Muž měl i pozitivní dechovou zkoušku n alkohol. Pozitivní test na drogu a pozitivní výsledek dechové zkoušky zjistili policisté i v ulici Studentská u řidiče škodovky. Přes jedno promile alkoholu nadýchala řidička z Teplic při silniční kontrole v litvínovské ulici Jiráskova. V Mostě v síti policejních kontrol skončili dva řidiči, kteří měli pozitivní test na drogy. Všichni řidiči jsou podezřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. Ludmila Světláková

Most 3. února 2020

