Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vykradené sklepy, kolárna i rodinný dům

OLOMOUCKO - Zloději brali, co se jim hodilo.

Škodu za předběžně téměř 67 000 korun způsobil neznámý pachatel, který se někdy v době od 31. 12. 2018 do 2. 1. 2019, vloupal do dvou sklepních kójí a kolárny v domě v centru města Olomouce. Z kolárny odcizil dvě jízdní kola, z jedné ze sklepních kójí odcizil lyžařské vybavení, cestovní tašky, spacák i karimatku, z druhé pak lovecký dalekohled. V ní také některé z věcí, odcizených z první kóje, zanechal. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu krádež dílem dokonaný a dílem ve stádiu pokusu a trestného činu porušování domovní svobody, za které pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Z trestných činů krádež a porušování domovní svobody, spáchaných dílem ve stadiu pokusu a dílem dokonaným, je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se tohoto protiprávního jednání měl dopustit někdy v průběhu čtvrtku 3. 1. 2019 v jedné z místních částí Olomouce, kde „navštívil“ dva rodinné domy, nacházející se ve dvou sousedících ulicích. Na jednom z domů poškodil dveře, do domu však nevnikl. Škoda v tomto případě zatím stanovena nebyla, ta bude upřesněna dodatečně. Na druhém z domů poškodil okno, vnikl dovnitř a prohledal ho. Poté z něj odcizil šperky ze žlutého kovu a peníze české a cizí měny. V tomto případě je škoda odcizením finanční hotovosti odhadována na 9 000 korun. Škoda odcizením šperků a poškozením zatím stanovena nebyla, ta bude upřesněna dodatečně. V případě zjištění pachatele mu za oba trestné činy hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Irena Urbánková

4. ledna 2019

vytisknout e-mailem Google+