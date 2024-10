Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vykradená rotunda

HRADECKO - Škoda je v řádu tisíců.

Včera dopoledne jsme přijali oznámení o vniknutí do rotundy u Pražského mostu na Tylově nábřeží v Hradci Králové. U rotundy, která je nyní v rekonstrukci, zatím neznámý pachatel překonal mobilní oplocení a vylezl na střechu. V krycí plachtě, která pokrývá trámy krovu, vytvořil otvor, jímž vnikl do podkroví objektu, odkud odcizil 5 kusů měděných plechů. Celková škoda byla vyčíslena na necelých 10 tisíc korun.

Žádáme občany, kteří si všimli nějaké podezřelé osoby pohybující se okolo rotundy od pondělní 17. hodiny do úterý 9.00, nebo by mohli poskytnout jakoukoliv informaci vedoucí k objasnění případu, ať neprodleně zavolají na linku 158.

V případě dopadení, hrozí pachateli za trestný čin krádež až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Iva Kormošová

16.10.2024, 11.00

