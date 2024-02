Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vykradená rekreační chata v Hrusicích

PRAHA VENKOV - JIH - Zloděj si odnesl téměř celé vybavení chaty.

Říčanští policisté se aktuálně zabývají případem vykradené chaty v Hrusicích, ze které bylo jejímu majiteli odcizeno téměř veškeré vybavení.

Zatím neznámý pachatel se zřejmě rozhodl, že z místa odejde nebo spíše odjede se vším, co bude možné. Do chaty vniknul násilím přes rozbité francouzské okno, uvnitř se volně pohyboval a odcizil téměř veškeré vybavení, které tu majitel měl. Kromě stolu, židlí, skříně, televize nebo krbových kamen odcizil i umyvadlo, záchodovou mísu, matraci a jízdní kolo. Dalo by se tedy říci, že téměř vše, co v chatě našel a to včetně sociální zařízení.

Celková škoda, která majiteli na odcizených věcech vznikla se vyšplhala na téměř 150 tisíc korun.

Policisté po pachateli pátrají a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, poškození cizí věci a porušování svobody, za což pachateli, v případě dopadení a prokázání viny, hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. února 2024

