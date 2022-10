Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vykradená garáž

České Budějovice - Zloděj ukradl motorku za více než půl milionu korun.

Policisty z obvodního oddělení České Budějovice - město zaměstnává případ vloupání do garáže, ke kterému došlo někdy v době od 27. do 30. září v Papírenské ulici. Neznámý pachatel si vybral jednu řadovou garáž, za užití násilí se do ní dostal a ukradl odtud pilu na dlažbu a motorovou řetězovou pilu. Větší škodu však pachatel způsobil tím, že se neoprávněně zmocnil zde zaparkovaného motocyklu značky BMW v hodnotě převyšující částku půl milionu korun. Celková škoda, kterou tak pachatel trestným činem krádeže a neoprávněné užívání cizí věci způsobil, dosáhla výše bezmála 527 000 korun. Policisté po pachateli i po ukradeném stroji pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

2. října 2022

