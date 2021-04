Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vykrádání sklepů a kočárkáren

PŘÍBRAMSKO - Od 16. do 18. dubna řešili policisté na OOP Příbram celkem 15 vloupání či pokusů vloupání do ostatních objektů.

Nejčastější majetkovou trestnou činností bylo v loňském roce na Příbramsku vloupání do ostatních objektů, příslušníci policie zaevidovali 142 případů. Šlo většinou u vniknutí do sklepů, kočárkáren, garáží, kůlem či hospodářských stavení.

Příbramští policisté řešili během posledních tří dnů pět vykradených sklepů, vloupání do dvou koláren, do jedné garáže a několik dalších pokusů násilného vniknutí do sklepních kójí. Vzniklá škoda byla stanovena na sto tisíc korun. Nenechavci odcizili dvě dětské autosedačky, různé nářadí, tři jízdní kola, běžky, balík mléka, balík cukru, 11 lahví alkoholu a 25 kusů zavařenin.

Na sklepy upírají zloději svou pozornost celoročně, ne jako na chaty, na které se specializují především v zimním období, kdy jsou tyto objekty opuštěné. Pachatelé dobře vědí, že lidé mají ve sklepích kola, lyžařské vybavení, nářadí, náhradní pneumatiky a potraviny. Předcházet těmto krádežím mohou občané už tím, že si rozmyslí, co ve svém sklepě zanechají uskladněné, nemělo by jít o nic hodnotného. Pokud tam takové věci přesto dávají, měli by dbát na zabezpečení, na kvalitní zámky. Petlice s visacím zámkem není pro zloděje žádnou velkou překážkou. Důležité je především řádné uzamčení vchodových dveří do domu i přístupových dveří ke sklepům a také nevpouštět žádné cizí lidi do budovy. Pomoci dopadnout pachatele mohou i sami obyvatelé tím, že si budou více všímat svého okolí a upozorní policii včas na pohyb podezřelých osob v domě.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

19. duben 2021

vytisknout e-mailem