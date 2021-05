Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykrádal zaparkovaná vozidla

KARLOVARSKO – Způsobil škodu přibližně 9 tisíc korun.

Karlovarští kriminalisté objasnili sérii vloupání do zaparkovaných osobních vozidel, ke které došlo v červnu minulého roku.



Sedmačtyřicetiletý muž ze Sokolova měl vždy postupovat téměř stejně. Na parkovací ploše v Karlových Varech měl vždy přistoupit k zaparkovanému osobnímu vozidlu, kamenem poškodit skleněnou výplň a poté do automobilu vniknout. Takto se mu mělo podařit vniknout a prohledat čtyři vozidla. Z těch měl odcizit téměř vše, co pro něj mělo jakoukoliv cenu. Z osobního automobilu značky Škoda měl odcizit například ruční vysavač, z vozidla značky Renault desítku gumových rukavic či čistící prostředky a z automobilu značky Chevrolet měl odcizit nabíječku nebo tlakoměr na pneumatiky. Do automobilu značky Daewoo měl vniknout, prohledat ho, ale nakonec z něj neodcizit vůbec nic.



Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 9 tisíc korun.



Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 5. 2021

