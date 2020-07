Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykrádal garáže

SOKOLOVSKO – Policisté ho zadrželi a následně byl odsouzen.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci místnímu osmatřicetiletému muži.



Ten měl v první polovině června letošního roku poničit plechová vrata do řadové garáže v Sokolově a následně do ní vniknout. Garáž měl prohledávat a nakonec z ní odcizit motocykl i s doklady. Odcizený motocykl byl nepoškozený nalezen o několik dní později poblíž zahrádkářské kolonie v Sokolově.



O několik dní později se měl osmatřicetiletý muž vydat k další řadové garáži v Sokolově. I tentokrát měl poškodit zámek u vrat a dostat se do garáže. V té měl vniknout do osobního automobilu a z něho odcizit autokameru, televizor či sportovní tašku. Taktéž se měl pokusit odcizit autorádio, ale to se mu nepovedlo. Majiteli měl poničenými vraty a odcizenými věcmi způsobit škodu téměř 15 tisíc korun.



Policisté se případem začali okamžitě zabývat a po několika dnech muže, který se krádeží dopustil opakovaně, zadrželi.



Na základě rozsudku Okresního soudu v Sokolově byl osmatřicetiletý muž následně odsouzen k trestu odnětí svobody na 30 měsíců.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 7. 2020

