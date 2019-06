Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykrádal a ničil zaparkovaná vozidla

KARLOVARSKO – Policisté ho zadrželi a převezli do věznice.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Ostrova, kterého obvinili z přečinů krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Jeden trestný čin za druhým páchal čtyřiatřicetiletý muž, a to hlavně na území Karlových Varů. Od druhé poloviny prosince minulého roku do března roku letošního měl obviněný vniknout do 16 zaparkovaných vozidel. Z těch se snažil vždy něco odcizit, a pokud se mu to nepodařilo, tak za sebou zanechal poničenou část vozidla. Z automobilů většinou odcizil autorádia, navigace, kamery, ale bral i kabelky, brusle či nabíječky na mobilní telefony.

Kromě toho měl muž vniknout do garáže v Karlových Varech, kde také odcizil několik věcí. Krást měl také v obchodním domě, kde si měl pod oblečení uschovat sekeru a s tou následně odejít bez zaplacení. V Sedleci měl z místního kostela odcizit několik součástí z měděného okapního systému.

Svým řáděním na Karlovarsku měl muž způsobit škodu téměř 265 tisíc korun.

V polovině února letošního roku si muž navíc převzal výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, ale k výkonu trestu ve stanoveném termínu nenastoupil. Poté byl ale vypátrán policejní hlídkou, která ho po provedených úkonech převezla do věznice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, jelikož svým jednáním způsobil větší škodu a za stejný trestný čin byl v posledních třech letech již pravomocně odsouzen.

27. 6. 2019

