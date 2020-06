Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykradači automobilů dopadeni

SOKOLOVSKO – Jeden z dvojice mužů skončil ve vazbě.

V první polovině května letošního roku měl osmadvacetiletý muž jet do jedné menší obce na Sokolovsku. Tam měl ve večerních hodinách odmontovat ochranný kryt a ze zaparkovaného nákladního automobilu odcizit dvě autobaterie. Poté měl z vozidla ještě odčerpat několik desítek litrů pohonných hmot. Odcizené autobaterie měl předat šestačtyřicetiletému muži, který je uschoval do svého automobilu. Toho ale poté zastavila policejní hlídka. Muž odcizené baterie policistům dobrovolně vydal.



O několik dní později měl starší muž odvést mladšího do Rotavy. Tam měl na odstavné ploše vniknout do dvou zaparkovaných vozidel a z nich odcizit řadu věcí. Vzít měl například navigaci, kolečkové brusle či box s nářadím. Vše měl poté opět uschovat do osobního automobilu šestačtyřicetiletého muže, který je tentokrát odvezl do svého bydliště.



Tím ale jejich řádění neskončilo, protože 22. května se měli opět vydat do jedné menší obce na Sokolovsku. Mladší z dvojice měl u staveniště poničit plechová vrata a vniknout do boudy na nářadí. Kromě toho, že měl odcizit motor, čerpadlo, ruční nářadí, tak měl ze zaparkovaných stavebních strojů odčerpat téměř 100 litrů pohonných hmot. Na konci května měl osmadvacetiletý muž vniknout do sklepních prostor bytového domu, poničit zámek a ze sklepní kóje odcizit pět kanystrů s pohonnými hmotami.



Svým jednáním měla dvojice způsobit celkovou škodu téměř 180 tisíc korun.



Policisté se krádežemi intenzivně zabývali a po několika dnech oba muže zadrželi. Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání obou mužů. Osmadvacetiletého muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Šestačtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže, legalizace výnosů z trestné činnosti a porušování domovní svobody.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného osmadvacetiletého muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí mladšímu z dvojice mužů trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož se krádeží dopustil opakovaně. Staršímu muži hrozí trest odnětí svobody až na roky čtyři.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 6. 2020

