Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykopl dveře a vnikl do bytu

CHEBSKO – Poté své matce odcizil peníze a klíče od auta.

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody místnímu dvaatřicetiletému muži.



Ten měl jít v neděli 23. srpna letošního roku v odpoledních hodinách do bytu za svou matkou. Poté, co mu nikdo neotevřel vstupní dveře do bytu, tak do nich měl několikrát kopnout a následně po jejich poničení do bytu vniknout. Žena se před ním měla uzamknout v pokoji. Podezřelý měl z kabelky, kterou v bytě našel, odcizit finanční hotovost a při svém odchodu měl vzít ještě klíče od osobního automobilu.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 8. 2020

vytisknout e-mailem