Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výkon trestu odmítal nastoupit

NYMBURSKO – Osobu policisté po násilném vstupu do domu omezili na osobní svobodě.

Muž v celostátním pátrání, na kterého byl Okresním soudem Litoměřice vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzení za spáchání trestných činů vydírání a poškození cizí věci, se ukrýval v obci Kostomlátky. Na místo se dostavily čtyři policejních hlídek Územního odboru Nymburk, policejní psovod a hlídka kriminalistů, neboť byla obava z toho, že muž nebude s policisty spolupracovat. A odhad jeho chování byl správný. Ačkoliv byl za prosklenými vstupními dveřmi domu vidět jeho pohyb, otevřít dveře nechtěl. A to i přes několik opakovaných zákonných výzev k otevření dveří.

Vzhledem k obavě, že může být ohrožena ochrana veřejného pořádku a osoba se může pokusit o útěk, využili zakročující policisté oprávnění ke vstupu do obydlí dle §83c odst. 2 písm. a) tr. řádu a za užití služebního páčidla rozbili skleněnou výplň dveří a vnikli do domu. Při zákroku byly použity donucovací prostředky, osobu se podařilo zajistit a eskortovat na obvodní oddělení k provedení potřebných procesních úkonů. Následně byl muž převezen k nastoupení výkonu trestu do Věznice Praha Pankrác.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

10. prosince 2020

